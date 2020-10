Il virologo Palù va controcorrente | “Stop all’isteria Il virus ha letalità bassa”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 24 ottobre 2020) Aumentano le voci di dissidenti all’interno della comunità scientifica. Un nuovo lockdown? Sarebbe un suicidio. Il Covid-19 ha bassa letalità e dobbiamo porre un freno a quesa isteria. A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, il professore Giorgio Palù, ordinario di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova. «Sono contrario come cittadino – dice il professor Palù – perché sarebbe un suicidio per la nostra economia; come scienziato perché penalizzerebbe l’educazione dei giovani, che sono il nostro futuro, e come medico perché vorrebbe dire che malati, affetti da altre patologie, specialmente tumori, non avrebbero accesso alle cure. Tutto questo a fronte di una malattia, la Covid-19, che, tutto sommato ha una bassa letalità. Cioè non è così ...