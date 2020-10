Dilaga il Covid: 631 casi positivi in Puglia, 32 in provincia di Brindisi (Di sabato 24 ottobre 2020) Brundisium.net Tweet Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del ... Pier Luigi Lopalco: "Il numero quotidiano di contagi in leggero e continuo aumento si ... Leggi su brundisium (Di sabato 24 ottobre 2020) Brundisium.net Tweet Il presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del ... Pier Luigi Lopalco: "Il numero quotidiano di contagi in leggero e continuo aumento si ...

Agenzia_Ansa : Il #Covid dilaga. #Francia, seconda ondata peggio della prima. #Polonia 'zona rossa'. Boom di casi in Russia e Ucra… - LuanaGala : RT @Keynesblog: L'alternativa non è tra covid e povertà, non esiste alcun trade off. Se il covid dilaga la povertà arriva ugualmente, con o… - mario_z88 : (1/2) Altre considerazioni: se la Cina non avesse nascosto i casi covid per 2 mesi, avrebbe avuto comunque la capac… - occhidghiaccio : Più che il Covid-19, mi stanno facendo esaurire le persone. È dura andare avanti quando in Italia dilaga l'ignoranza e il menefreghismo - rpiccolo1998 : RT @Keynesblog: L'alternativa non è tra covid e povertà, non esiste alcun trade off. Se il covid dilaga la povertà arriva ugualmente, con o… -

Ultime Notizie dalla rete : Dilaga Covid Il Coronavirus dilaga in carcere, in 12 giorni casi raddoppiati Il Riformista COVID 19 – Contagi in Molise e situazione sanità, Facciolla (Pd) “Interesseremo in Ministero della salute”

CAMPOBASSO - Covid 19, positivi in crescita parallelamente alla disorganizzazione sanità. Il consigliere regionale del Piddi ...

Covid-19, Angela Merkel chiama i tedeschi a maggiori sacrifici

Berlino, 24 ott. (askanews) – “L’imperativo per tutti noi è ridurre i contatti e incontrare meno persone”. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha richiamato i cittadini tedeschi ad avere comportament ...

CAMPOBASSO - Covid 19, positivi in crescita parallelamente alla disorganizzazione sanità. Il consigliere regionale del Piddi ...Berlino, 24 ott. (askanews) – “L’imperativo per tutti noi è ridurre i contatti e incontrare meno persone”. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha richiamato i cittadini tedeschi ad avere comportament ...