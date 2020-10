Casertana | un rinforzo per l’attacco | c’è la firma di Mario Pacilli

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLaFC comunica di essersi assicurata le prescrizioni sportive del calciatore. Il club rossoblu non si è fatto cogliere impreparato in seguito al grave infortunio di Matarese ed ha subito messo a segno un nuovo colpo di assoluto spessore per il reparto offensivo. Attaccante esterno classe 1987, nelle ultime due stagioni ha militato nelle fila della Viterbese collezionando 42 presenze e 11 reti. Cresciuto nel settore giovanile della Ternana fino ad arrivare in prima squadra, esordisce tra i professionisti nella stagione 2005/06. Avellino, Pro Patria, Albinoleffe, Trapani, L’Aquila, Cremonese e Lecce le altre maglie indossate in una carriera importante e ricca di soddisfazioni. Una carriera fatte di squadre importanti e di due promozioni dalla C alla B con Trapani e ...