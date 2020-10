Addio alla ballerina Marge Champion, sue le movenze di Biancaneve (Di venerdì 23 ottobre 2020) Marge Champion – Photo Credits: Everett CollectionCi ha lasciati all’età di 101 anni la ballerina Marge Champion, colei che ha prestato le sue movenze a Biancaneve nel film Disney del ’37. A dare la triste notizia è un articolo online del giornale “Hollywood Reporter”. La ballerina si era trovata per caso nel team Disney. Infatti il padre, famoso insegnante di danza che lavorava con nomi come Fred Astaire e Shirley Temple, era stato contattato dal suo amico Walt Disney. Questi, trovatosi con un team di soli uomini a lavorare al primo film d’animazione della sua casa di produzione, “Biancaneve”, aveva bisogno di un modello femminile per l’animazione della protagonista. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020)– Photo Credits: Everett CollectionCi ha lasciati all’età di 101 anni la, colei che ha prestato le suenel film Disney del ’37. A dare la triste notizia è un articolo online del giornale “Hollywood Reporter”. Lasi era trovata per caso nel team Disney. Infatti il padre, famoso insegnante di danza che lavorava con nomi come Fred Astaire e Shirley Temple, era stato contattato dal suo amico Walt Disney. Questi, trovatosi con un team di soli uomini a lavorare al primo film d’animazione della sua casa di produzione, “”, aveva bisogno di un modello femminile per l’animazione della protagonista. ...

Ultime Notizie dalla rete : Addio alla Magenta, Franco Bertatelli sbatte la porta: 'Addio alla Lega' Ticino Notizie Venafro e Conca Casale pronte alla differenziata porta a porta

Non abbiate paura del cambiamento». Il nuovo sistema e i suoi obiettivi spiegati in conferenza da amministratori e tecnici I Comuni di Venafro e Conca Casale si preparano a dire addio ai vecchi casson ...

Addio a Gino Grillo, storico edicolante e giornalista di Forni di Sopra

L’ha malattia se l’è portato via in pochi mesi. Gino Grillo, storico edicolante e giornalista di Forni di Sopra, non c’è l’ha fatta a vincere la sua ...

