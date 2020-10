Juventus, con Chiellini di nuovo out il rientro di de Ligt diventa fondamentale: ecco quando tornerà l'olandese (Di giovedì 22 ottobre 2020) A seguito del recente infortunio di Chiellini il rientro dell'olandese diventa fondamentale: de Ligt tuttavia tornerà solamente ai primi di novembre. Leggi su 90min (Di giovedì 22 ottobre 2020) A seguito del recente infortunio diildell': detuttavia; solamente ai primi di novembre.

Emergenza difesa per la Juventus. Con il recente infortunio rimediato da Chiellini nel corso del match di Champions League contro la Dinamo Kiev di due giorni fa le opzioni difensive a disposizione di ...

