Covid 19, difficoltà per le palestre in Campania: molti gestori stanno già chiudendo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Covid 19 in Campania: situazione sempre più difficile per le palestre (il cui destino è stato lasciato “in sospeso” dall’ultimo DPCM). Petizione online del movimento “Salva palestre” contro la chiusura. L’ultimo DPCM del premier Giuseppe Conte, pubblicato lo scorso 18 ottobre, ha lasciato in sospeso il destino delle palestre. Secondo l’ultimo provvedimento, tali strutture hanno sette … Leggi su 2anews (Di giovedì 22 ottobre 2020)19 in: situazione sempre più difficile per le(il cui destino è stato lasciato “in sospeso” dall’ultimo DPCM). Petizione online del movimento “Salva” contro la chiusura. L’ultimo DPCM del premier Giuseppe Conte, pubblicato lo scorso 18 ottobre, ha lasciato in sospeso il destino delle. Secondo l’ultimo provvedimento, tali strutture hanno sette …

fattoquotidiano : Covid, Conte: “Preoccupati per la curva, se salgono ricoveri andremo in difficoltà. Lockdown inevitabile? Faccio il… - renatobrunetta : Oggi è il giorno della vergogna per governo giallo-rosso: 9 milioni di cartelle esattoriali giungeranno a caselle p… - bonnie379 : RT @PieriniMax: @RicBattaglia @TheHalbard @bonnie379 Sui tamponi, ho pubblicato tempo fa un articolo divulgativo - PieriniMax : @RicBattaglia @TheHalbard @bonnie379 Sui tamponi, ho pubblicato tempo fa un articolo divulgativo… - Eltoro791 : @ruggierod71 @fcin1908it Io leggo ma non mi faccio condizionare dai giornali, vedo una buona Inter che nonostante l… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid difficoltà Stretta anti Covid, per i ristoratori è "scampato pericolo". Bar in difficoltà la Repubblica