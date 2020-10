Coronavirus | Gori Policlinico di Milano | “In 3 giorni più gravi i pazienti in arrivo”

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 22 ottobre 2020) “Nel giro di 3è cambiato completamente il tipo di paziente Covid che si presenta nei pronto soccorso di. In maniera molto rapida abbiamo osservato un peggioramento dellatà dei malati che arrivano negli ospedali. E, fra quelli che vengono ricoverati, diversi hanno bisogno di un supporto importante in termini di ossigenoterapia. Per capirci hanno bisogno del casco Cpap, non solo di un po’ di ossigeno, perché presentano un’insufficienza respiratoria grave”. A tracciare un quadro dei malati Covid che accedono alle strutture sanitarie della metropoli in questa fase è Andrea, primario di Malattie infettive deldi. “La situazione – spiega all’Adnkronos Salute – ...