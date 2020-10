Cinghiali | un’altra giovane vittima | “Proliferazione incontrollata | ormai 2 milioni di esemplari in Italia”

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 22 ottobre 2020) “L’escalation dei danni, delle aggressioni e degli incidenti che causano purtroppo anche vittime, è il risultato dellaproliferazione degli animali selvatici con il numero deipresenti in Italia che ha superato abbondantemente i due, con una diffusione chesi estende dalle campagne alle città mettendo a rischio la sicurezza sulle strade e intorno alle abitazioni con un drammatico bilancio di perdite di vite umane“: è l’allarme lanciato dalla Coldiretti in riferimento all’ultimo incidente avvenuto nel Cremonese in Lombardia nel quale è deceduta una ragazza di 21 anni che ha perso il controllo della sua auto dopo lo schianto con un cinghiale che le ha tagliato la strada nel buio. “Purtroppo è solo ...