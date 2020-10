Ronaldo si rasa a zero | è pronto a tornare | nel mirino c’è il Barça

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Fermo a causa del covid-19, Cristianonon perde tempo ed èin campo sperando di essere presente contro il Barcellona nella seconda giornata di Champions League. L’asse portoghese, nonostante l’assenza alla Continassa, sta continuando ad allenarsi in solitaria per farsi trovare preparato. Perperò c’è un cambio di look,to acon una carica a mille mentre sogna il rientro per sfidare l’amico-nemico Messi con la maglia della Juve. Foto: insta personale L'articolosi, è: nelc’è il Barça proviene da Alfredo Pedullà.