Piemonte, Cirio, Fi,: 'Ora provvedimenti chirurgici, collaborazione con il governo, tracciamento operativo' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) 'In questa situazione non vogliamo chiusure generalizzate come a marzo o aprile. Abbiamo difeso i commercianti e le attività in sicurezza come bar e ristoranti, molto più che i centri commerciali' ha ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) 'In questa situazione non vogliamo chiusure generalizzate come a marzo o aprile. Abbiamo difeso i commercianti e le attività in sicurezza come bar e ristoranti, molto più che i centri commerciali' ha ...

rtl1025 : Il #Piemonte chiude nel fine settimana i centri commerciali. Lo rende noto il governatore Alberto Cirio. 'Entro que… - RaiNews : 'Teniamo aperti solo alimentari e farmacie, i generi di prima necessità', ha detto il presidente della Regione… - myrtamerlino : Mentre #Conte chiede aiuto a #Fedez e #Ferragni, Cirio chiude i centri commerciali in Piemonte nel weekend, #DeLuca… - ThePRagno88 : RT @GuidoCrosetto: Questa è l’@Agenzia_Ansa. Io la leggo e capisco che in Piemonte l’83% dei posti in terapia intensiva siano occupati. E m… -