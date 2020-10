Coronavirus, giornata nera in Italia: boom di contagi, decessi e ricoveri in intensiva (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Alcune aree metropolitane come Milano, Napoli e probabilmente Roma, sono già fuori controllo dal punto di vista del controllo della pandemia, hanno numeri troppo alti per essere contenuti con il metodo tradizionale del testing e tracciamento. E, come insegna la storia di precedenti epidemie, quando non riesci a contenere devi mitigare, ovvero devi bloccare la mobilità. Ci troviamo come nel 1400 a Venezia, nonostante le tecnologie di cui disponiamo”. Lo ha detto Walter Ricciardi, professore di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica e consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza, durante il webinar ‘Pandemia di Covid-19 in Italia: riflessione sugli aspetti epidemiologici, clinici e di Sanità pubblicà, organizzato. Difficile la situazione in Lombardi dove l’ospedale ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Alcune aree metropolitane come Milano, Napoli e probabilmente Roma, sono già fuori controllo dal punto di vista del controllo della pandemia, hanno numeri troppo alti per essere contenuti con il metodo tradizionale del testing e tracciamento. E, come insegna la storia di precedenti epidemie, quando non riesci a contenere devi mitigare, ovvero devi bloccare la mobilità. Ci troviamo come nel 1400 a Venezia, nonostante le tecnologie di cui disponiamo”. Lo ha detto Walter Ricciardi, professore di Igiene gele e applicata all’Università Cattolica e consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza, durante il webinar ‘Pandemia di Covid-19 in: riflessione sugli aspetti epidemiologici, clinici e di Sanità pubblicà, organizzato. Difficile la situazione in Lombardi dove l’ospedale ...

TgrBasilicata : Nuovi 95 casi di #coronavirus in Basilicata su 1201 tamponi processati nella giornata di ieri.Lo comunica la taskfo… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuovo record di positivi in una giornata: 10.010 - robby671 : RT @ProvinciadiRE: ??#Coronavirus La giornata a Reggio • 1 decesso (tot 598) • 82 nuovi casi (tot 6.655) di cui 67 sintomatici 77 in isol… - SardiniaPost : Un’altra giornata di contagi in Sardegna dove, secondo quanto riporta l’ultimo bollettino emanato dall’Unità di cri… - ProvinciadiRE : ??#Coronavirus La giornata a Reggio • 1 decesso (tot 598) • 82 nuovi casi (tot 6.655) di cui 67 sintomatici 77 in… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus giornata Coronavirus, giornata difficile in Alto Adige: 189 nuovi positivi e 2 morti. Oltre 550 persone in più in isolamento in 24 ore il Dolomiti Covid Livorno e provincia: 105 casi in un giorno, di cui 75 nel capoluogo

Livorno, 21 ottobre 2020 - Sono 105 a Livorno e provincia i nuovi casi di coronavirus nella giornata di mercoledì 21 ottobre. Lo rende noto l'Asl Toscana Nord Ovest nel consueto bollettino. Un nuovo ...

Bollettino Coronavirus Italia, i dati di oggi 21 ottobre. Cifre Covid e tabella contagi

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 226 nuovi casi di Covid-19, il 15,2% rispetto ai 1486 tamponi processati nell'arco della giornata per il percorso delle nuove diagnosi; si ...

Livorno, 21 ottobre 2020 - Sono 105 a Livorno e provincia i nuovi casi di coronavirus nella giornata di mercoledì 21 ottobre. Lo rende noto l'Asl Toscana Nord Ovest nel consueto bollettino. Un nuovo ...Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 226 nuovi casi di Covid-19, il 15,2% rispetto ai 1486 tamponi processati nell'arco della giornata per il percorso delle nuove diagnosi; si ...