Coronavirus | Beppe Sala | ' Impennata di ricoveri in Lombardia con tre province ' immuni' Il coprifuoco non è una follia'

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il sindaco di Milano Giuseppeospite di Radio Deejay; intervenuto per aggiornare sui dati e commentare la decisione di imporre ilin: 'C'; un'deiin ...

GianvitoPuglies : Beppe Brescia: Apprezziamo retromarcia di Decaro | La Voce News - giuseppeargent3 : @beppe_grillo Coronavirus.L'ex Ministra Nunzia De Girolamo influenzata con febbre tosse etc. mentre il marito Min.… - LUIGIVACCARO5 : Il futuro del tempo: il mondo dopo il Coronavirus - MaxRibaudo : 'Buongiorno. Sono un coglione e tutto il mondo, traducendo i miei deliri, può saperlo'. Così parlò Beppe #Sala.… - giuseppeargent3 : @beppe_grillo Coronavirus.Nuovo dcpm.Premier Conte dimostra saggesta ed intelligenza a non accanirsi sui cittadini… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Beppe

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ospite di Radio Deejay è intervenuto per aggiornare sui dati e commentare la decisione di imporre il coprifuoco in Lombardia: «C'è un'impennata dei ricoveri in ...Anche quest’anno Il Premio Letterario Internazionale Città di Arona Gian Vincenzo Omodei Zorini ha riscosso un notevole successo.