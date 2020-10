Calciomercato Inter, Calhanoglu tarda a rinnovare col Milan: Marotta fiuta l’affare (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Trattativa tutta in salita quella tra il Milan e Hakan Calhanoglu per il rinnovo contrattuale del fantasista turco. Le parti sono al lavoro da oltre tre settimane tra enormi difficoltà e continui rinvii lasciando intendere che la distanza tra richiesta e offerta rimane difficile da colmare. Nessuno parla ancora di rottura in casa rossonera ma … L'articolo Calciomercato Inter, Calhanoglu tarda a rinnovare col Milan: Marotta fiuta l’affare Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Trattativa tutta in salita quella tra ile Hakanper il rinnovo contrattuale del fantasista turco. Le parti sono al lavoro da oltre tre settimane tra enormi difficoltà e continui rinvii lasciando intendere che la distanza tra richiesta e offerta rimane difficile da colmare. Nessuno parla ancora di rottura in casa rossonera ma … L'articolocoll’affare

