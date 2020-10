Terremoto in Alaska, forte scossa di magnitudo 7.4: la situazione (Di martedì 20 ottobre 2020) Una fortissima scossa di magnitudo 7.4 ha messo in ginocchio l’Alaska ed è stata emessa anche l’allerta tsunami Una forte scossa di magnitudo 7.4 ha colpito l’Alaska, al largo delle isole Auletine nello stretto di Bering, alle 12:54 di ieri (22:54 ora italiana) ed ha avuto una profondità di 20 chilometri. Le coordinate geografiche sono … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Una fortissimadi7.4 ha messo in ginocchio l’ed è stata emessa anche l’allerta tsunami Unadi7.4 ha colpito l’, al largo delle isole Auletine nello stretto di Bering, alle 12:54 di ieri (22:54 ora italiana) ed ha avuto una profondità di 20 chilometri. Le coordinate geografiche sono … L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : Terremoto di magnitudo 7,4 in #Alaska, allerta tsunami #ANSA - Adnkronos : #Usa, #terremoto magnitudo 7.4 in #Alaska: allerta tsunami - SkyTG24 : Alaska, terremoto di magnitudo 7,4 nelle isole Aleutine - Daniele_Manca : Allarme tsunami in Alaska- Terremoto di magnitudo 7,4 in mare: la popolazione che vive lungo la costa sud invitata… - gemin_steven98 : RT @Geopoliticainfo: ????#Terremoto di magnitudo 7,4 in #Alaska a 90 km da Sand Point. È stata emessa un'allerta #tsunami Lo riporta Noaa, l'… -