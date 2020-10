Parcheggiare la bici in città: cosa dice la legge, ecco la normativa e i divieti (Di martedì 20 ottobre 2020) Parcheggiare la bici in città: cosa dice la legge, ecco la normativa e i divieti Negli ultimi tempi, complici le restrizioni e i divieti anti-coronavirus, gli italiani sembrano avere riscoperto il fascino della bicicletta, ora che è di nuovo possibile uscire per svolgere attività motoria con una certa libertà. D’altronde, però, i dati parlano chiaro: in Italia le vendite di tali mezzi di trasporto a due ruote sono in crescita negli ultimi anni e probabilmente lo saranno ancora per molto tempo. Di seguito vogliamo vedere più da vicino quali sono le regole cui i ciclisti debbono attenersi, dato che chi viaggia su questo mezzo dovrebbe sapere che esistono norme che regolano ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 20 ottobre 2020)lain città:lalae iNegli ultimi tempi, complici le restrizioni e ianti-coronavirus, gli italiani sembrano avere riscoperto il fascino dellacletta, ora che è di nuovo possibile uscire per svolgere attività motoria con una certa libertà. D’altronde, però, i dati parlano chiaro: in Italia le vendite di tali mezzi di trasporto a due ruote sono in crescita negli ultimi anni e probabilmente lo saranno ancora per molto tempo. Di seguito vogliamo vedere più da vicino quali sono le regole cui i ciclisti debbono attenersi, dato che chi viaggia su questo mezzo dovrebbe sapere che esistono norme che regolano ...

catonano : @LoPsihologo Si Non solo Ogni scuola dovrebbe consentire agli studenti di parcheggiare la bici in tranquillità - fabtrenti : Genova, bike box per parcheggiare (e caricare) la bici in sicurezza - alex459213 : RT @bikeitalia_it: #Genova, bike box per parcheggiare (e caricare) la bici in sicurezza - romaruotalibera : RT @bikeitalia_it: #Genova, bike box per parcheggiare (e caricare) la bici in sicurezza - fontana_walter : RT @bikeitalia_it: #Genova, bike box per parcheggiare (e caricare) la bici in sicurezza -

Ultime Notizie dalla rete : Parcheggiare bici A Strasburgo si testano i nuovi parcheggi per cargo bike Bikeitalia.it Il paradosso portoghese: primo produttore di bici, ma con pochissimi ciclisti

Era l'Italia fino al 2018 a detenere il priimato di primo produttore di biciclette in Europa. Un anno dopo il Portogallo ha superato il belpaese. Quasi 2,7 milioni gli esemplari prodotti nel 2019. E u ...

Ruba bici elettrica vicino alla Basilica: trovato grazie alle telecamere

Il fatti si riferiscono a giovedì 15 ottobre, quando un cittadino è stato derubato della bicicletta a pedalata assistita che aveva parcheggiato sotto ai portici di piazzetta Palladio. Raccolta la denu ...

Era l'Italia fino al 2018 a detenere il priimato di primo produttore di biciclette in Europa. Un anno dopo il Portogallo ha superato il belpaese. Quasi 2,7 milioni gli esemplari prodotti nel 2019. E u ...Il fatti si riferiscono a giovedì 15 ottobre, quando un cittadino è stato derubato della bicicletta a pedalata assistita che aveva parcheggiato sotto ai portici di piazzetta Palladio. Raccolta la denu ...