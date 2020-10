Muhammar Gheddafi | il pastore che si fece Rais

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 ottobre 2020)viene catturato e ucciso il 20 Ottobre del 2011. È stato militare, rivoluzionario, politico e dittatore Libico. Escluse le monarchie, il suo è stato il governo più duraturo della storia, e lui il leader più longevo del mondo. Inizia il suo “regno” con un colpo di stato nel settembre del ’69, con il quale rovescia la monarchia di Hasan da lui definita troppo filo-occidentale. Instaura cosi la sua governance, senza ricoprire di fatto nessuna carica ufficiale, rimanendo al potere per 42 anni. Dittatura militare prima, e “repubblica delle masse” dopo,esprime nel “libro verde” una nuova ideologia, molto personale e nota come “Terza via universale”. Nella sua opera rifiuta al tempo stesso sia la lotta di classe che il capitalismo a ...