Coronavirus, Di Maio: "Impensabile nuovo lockdown: non possiamo permettercelo, ci metterebbe in ginocchio" (Di martedì 20 ottobre 2020) "Un lockdown così come lo abbiamo conosciuto, con un Paese immobile e le fabbriche chiuse, è impensabile, perché ci metterebbe in ginocchio dal punto di vista economico. L'Italia non può permetterselo": è quanto ha affermato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un'intervista al Corriere della Sera. "Certo è vero, i contagi stanno aumentando e bisogna anticipare misure più stringenti proprio per evitare di farci trovare impreparati. Ieri sono state varate le prime e ora è importante essere vigili e tenere alta la guardia. In questa situazione, ho immediatamente manifestato la disponibilità della Farnesina a mettersi in moto, per dare sostegno e aiuto concreto". "Abbiamo sempre ascoltato attentamente il comitato (tecnico ...

