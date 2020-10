“Palm Springs”: commedia esistenziale romantica e ironica di Max Barbakow con la formula del Groundhog Day – RomaFF15 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Palm Springs, film originale Hulu, di Max Barbakow è stato presentato alla quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione “Tutti ne Parlano”. Il primo lungometraggio di finzione del regista e scrittore californiano arriva alla Festa dopo un sorprendente esordio negli Stati Uniti, forte del successo di critica e pubblico raccolto in occasione del Sundance Film Festival. Lo spensierato Nyles e la riluttante damigella d’onore Sarah si incontrano per caso a un matrimonio a Palm Springs. Per entrambi le cose si complicano quando non riescono in alcun modo a scappare dal ricevimento, da sé stessi, e soprattutto l’uno dall’altra, bloccati in un loop temporale tra amore, disillusione e confusione. Cristin Milioti e Andy Samberg a Palm Springs. Chris Willard / Sundance ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Palm Springs, film originale Hulu, di Maxè stato presentato alla quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione “Tutti ne Parlano”. Il primo lungometraggio di finzione del regista e scrittore californiano arriva alla Festa dopo un sorprendente esordio negli Stati Uniti, forte del successo di critica e pubblico raccolto in occasione del Sundance Film Festival. Lo spensierato Nyles e la riluttante damigella d’onore Sarah si incontrano per caso a un matrimonio a Palm Springs. Per entrambi le cose si complicano quando non riescono in alcun modo a scappare dal ricevimento, da sé stessi, e soprattutto l’uno dall’altra, bloccati in un loop temporale tra amore, disillusione e confusione. Cristin Milioti e Andy Samberg a Palm Springs. Chris Willard / Sundance ...

KattInForma : RomaFF15: in cartellone il dramma svedese “Tigers” sull’ex promessa dell’Inter Bengtsson e la commedia americana “P… - GianPisacane : RT @cinematografoIT: Già un piccolo cult in patria, Max Barbakow realizza la sua versione del classico di Harold Ramis. Ma in una chiave pi… - fisco24_info : Con 'Palm Springs' arriva l'American Dream: Max Barbakow in concorso con una singolare dark comedy - cinematografoIT : Già un piccolo cult in patria, Max Barbakow realizza la sua versione del classico di Harold Ramis. Ma in una chiave… - RedCapes_it : Palm Springs di Max Barbakow – A spasso nel tempo con Andy Samberg | Speciale RomaFF15 -