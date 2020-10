Real Madrid, Courtois avvisa i suoi: “Sconfitta contro Cadice ci dia la sveglia…” (Di domenica 18 ottobre 2020) Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois non le manda certo a dire alla squadra dopo la sconfitta in campionato contro il Cadice. Tra una spiegazione, più o meno plausibile sul perchè del k.o., e un'altra, l'estremo difensore ha lanciato un chiaro messaggio ai suoi per il proseguimento della stagione.Courtois: "Che la sconfitta ci sia da sveglia"caption id="attachment 1038553" align="alignnone" width="684" Real Madrid (getty images)/captionCome riporta Marca, Courtois ha esaminato l'1-0 subito ad opera del Cadice: "Il mister ha effettuato quattro sostituzioni nell'intervallo e nella ripresa abbiamo giocato meglio, ma non siamo riusciti a segnare un gol. Il Cadice ... Leggi su itasportpress (Di domenica 18 ottobre 2020) Il portiere delThibautnon le manda certo a dire alla squadra dopo la sconfitta in campionatoil. Tra una spiegazione, più o meno plausibile sul perchè del k.o., e un'altra, l'estremo difensore ha lanciato un chiaro messaggio aiper il proseguimento della stagione.: "Che la sconfitta ci sia da sveglia"caption id="attachment 1038553" align="alignnone" width="684"(getty images)/captionCome riporta Marca,ha esaminato l'1-0 subito ad opera del: "Il mister ha effettuato quattro sostituzioni nell'intervallo e nella ripresa abbiamo giocato meglio, ma non siamo riusciti a segnare un gol. Il...

