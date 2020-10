Manchester City | Aguero abbraccia la guardalinee | è polemica

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 ottobre 2020) In Inghilterra si è scatenata unacontro l’attaccante delSergioper un suo gesto nei confronti dellaSian Massey. L’attaccante delSergioè finito al centro delle polemiche per un suo gesto nei confronti dellaSian Massey. Nel corso della sfida contro l’Arsenal, l’attaccante argentino ha protestato per una decisione di Massey che lo ha penalizzato e nel corso di tali proteste le ha messo un braccio intorno al collo. Massey ha immediatamente invitatoa togliere il braccio e il gesto è stato successivamente condannato dai media inglesi. Parlando in conferenza stampa, Pep Guardiola ha invece ...