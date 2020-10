Conte in conferenza stampa: «Dobbiamo evitare lockdown generalizzato, ristoranti aperti fino a mezzanotte» – La diretta (Di domenica 18 ottobre 2020) Passate da poco le 21.30, Giuseppe Conte si presente in conferenza stampa per annunciare le nuove misure anti-Coronavirus, con un nuovo Dpcm che arriva a pochi giorni dal precedente. «Questo provvedimento dovrà consentirci di affrontare la nuova ondata, non possiamo perdere tempo. Il Paese non può permettersi una nuova battuta d’arresto che potrebbe compromettere il tessuto economico», ha detto. E ha poi sottolineato che «la strategia adottata non può essere quella di questa primavera». «I sindaci potranno disporre la chiusura dalle ore 21 delle piazze onde evitare assembramenti. Tutte le attività di ristorazione potranno lavorare dalle 5 del mattino alle 24 solo con consumazione al tavolo, altrimenti fino alle 18. Consegne ... Leggi su open.online (Di domenica 18 ottobre 2020) Passate da poco le 21.30, Giuseppesi presente inper annunciare le nuove misure anti-Coronavirus, con un nuovo Dpcm che arriva a pochi giorni dal precedente. «Questo provvedimento dovrà consentirci di affrontare la nuova ondata, non possiamo perdere tempo. Il Paese non può permettersi una nuova battuta d’arresto che potrebbe compromettere il tessuto economico», ha detto. E ha poi sottolineato che «la strategia adottata non può essere quella di questa primavera». «I sindaci potranno disporre la chiusura dalle ore 21 delle piazze ondeassembramenti. Tutte le attività di ristorazione potranno lavorare dalle 5 del mattino alle 24 solo con consumazione al tavolo, altrimentialle 18. Consegne ...

