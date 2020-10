C' è chi li chiama negazionisti Bassetti e Zangrillo sotto attacco | Giletti fa lo scoop | un faccia a faccia imperdibile

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 ottobre 2020) A Non; l'Arena si prospetta untra due medici che sono stati ingiustamente tacciati di essere “”, quando invece cercano semplicemente di non alimentare il terrore del coronavirus basandosi sui numeri e sulla loro esperienza diretta. Stiamo parlando ovviamente di Albertoe Matteo, che da quando; esplosa la seconda ondata in Italia sono finiti alla gogna mediatica solo perché cercavano di trasmettere messaggi positivi. Massimoha già annunciato i fuochi d'artificio per quanto riguarda il medico di Silvio Berlusconi: “Verrà da noi dopo aver passato una settimana...