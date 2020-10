Palazzo Chigi: “Indiscrezioni DPCM non veritiere, domani conferenza Conte” (Di sabato 17 ottobre 2020) “Le uniche misure di restrizione veritiere saranno quelle contenute nel DPCM che verrà emanato non appena definito il quadro di intervento. Le anticipazioni che si stanno rincorrendo in questi giorni e in queste ore sui mezzi di informazione sono da ritenersi fughe in avanti e ipotesi non corrispondenti a verità. L’invito del Governo agli organi di informazione è di evitare di alimentare confusione nei cittadini, in attesa di comunicazioni ufficiali che avverranno nella giornata di domani con una conferenza stampa del Presidente del Consiglio“. Questo è ciò che trapela da fonti vicine a Palazzo Chigi, le quali hanno inoltre specificato come vi sarà un confronto tra vertici regionali, enti locali e capidelegazione, così ... Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) “Le uniche misure di restrizionesaranno quelle contenute nelche verrà emanato non appena definito il quadro di intervento. Le anticipazioni che si stanno rincorrendo in questi giorni e in queste ore sui mezzi di informazione sono da ritenersi fughe in avanti e ipotesi non corrispondenti a verità. L’invito del Governo agli organi di informazione è di evitare di alimentare confusione nei cittadini, in attesa di comunicazioni ufficiali che avverranno nella giornata dicon unastampa del Presidente del Consiglio“. Questo è ciò che trapela da fonti vicine a, le quali hanno inoltre specificato come vi sarà un confronto tra vertici regionali, enti locali e capidelegazione, così ...

