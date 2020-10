Nonni amici: ripartito il progetto davanti a 85 scuole di Milano (Di sabato 17 ottobre 2020) È ripartito il progetto ‘Nonni amici’ davanti a 85 scuole, di cui 5 con attivi i percorsi “Andiamo a scuola da soli”: 325 volontari, di cui 133 donne, che tutti i giorni accompagnano l’ingresso e l’uscita di bambini e bambine di scuole dell’Infanzia e Primarie. Tre le associazioni che hanno partecipato al bando del Comune e che portano avanti questo servizio di volontariato che vuole promuovere sicurezza stradale e integrazione: Auser (capofila), Ada e Anteas. L’attività, svolta in collaborazione con gli assessorati all’Educazione e alla Sicurezza, ha preso il via la prima volta nel 1999 in via sperimentale su 30 scuole con il supporto di 120 Nonni.Negli anni il ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 17 ottobre 2020) Èila 85, di cui 5 con attivi i percorsi “Andiamo a scuola da soli”: 325 volontari, di cui 133 donne, che tutti i giorni accompagnano l’ingresso e l’uscita di bambini e bambine didell’Infanzia e Primarie. Tre le associazioni che hanno partecipato al bando del Comune e che portano avanti questo servizio di volontariato che vuole promuovere sicurezza stradale e integrazione: Auser (capofila), Ada e Anteas. L’attività, svolta in collaborazione con gli assessorati all’Educazione e alla Sicurezza, ha preso il via la prima volta nel 1999 in via sperimentale su 30con il supporto di 120.Negli anni il ...

