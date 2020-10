Everton Liverpool | Ancelotti | «Un grande peccato che non ci saranno i tifosi»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 ottobre 2020) Jurgen Klopp e Carlohanno parlato poco prima del derby ditra i Reds e l’. Le loro parole Carloe Jurgen Klopp hanno parlato poco prima del derby traed. Queste le loro parole ai microfoni di Sky Sport UK. KLOPP – «Questa è la partita, bene riprendere con l’perché, al di là di tutto, è la sfida più emozionante di tutta la stagione. Anche se l’fosse in una brutta posizione, le avesse perse tutte, non cambierebbe nulla. Noi siamo pronti, loro pure».– «Sarà un buon test per capire come stiamo, una sfida come sempre entusiasmante. Purtroppo non è un bel momento, con ...