Droga ad Acilia | 3 arresti in poche ore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 ottobre 2020) Proseguono senza sosta i molteplici servizi di controllo su tutto il territorio di competenza da parte dei Carabinieri di Ostia, per prevenire e reprimere la commissione dei reati predatori, contrastare lo smercio die far rispettare le misure per il contenimento epidemiologico, incrementandone conseguentemente la percezione di sicurezza tra la popolazione. Il bilancio delle ultime attività è di 3 persone arrestate per fatti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti: ad, i Carabinieri hanno arrestato un 46enne notato mentre effettuava degli strani andirivieni dall’interno della sua abitazione. I militari hanno quindi deciso di vederci chiaro facendo scattare una perquisizione che ha consentito di rinvenire e sequestrare molteplici dosi di cocaina, un bilancino di precisione e tutto il materiale occorrente per il ...