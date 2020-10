Milano, si abbassa la mascherina per farsi capire dall’amica non udente: 400 euro di multa (Di venerdì 16 ottobre 2020) Milano, 16 ott – Si abbassa la mascherina per consentire all’amica disabile di poter leggere il labiale e si becca una multa da 400 euro. Benvenuti nuovamente nell’Italia degli sceriffi e degli abusi di potere nel nome della «salute». Dove il tutore dell’ordine è tanto incline alla prepotenza quanto più il soggetto delle angherie è indifeso. Troppo zelo E’ successo a Veronica, 27enne milanese che si è portata a casa 400 euro di verbale per essere giunta in aiuto di Eleonora, l’amica nata con un’importante disabilità che la costringe a portare in modo permanente un impianto cocleare per non udenti. Per potere comunicare, Eleonora deve poter leggere il labiale del proprio interlocutore. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 ottobre 2020), 16 ott – Silaper consentire all’amica disabile di poter leggere il labiale e si becca unada 400. Benvenuti nuovamente nell’Italia degli sceriffi e degli abusi di potere nel nome della «salute». Dove il tutore dell’ordine è tanto incline alla prepotenza quanto più il soggetto delle angherie è indifeso. Troppo zelo E’ successo a Veronica, 27enne milanese che si è portata a casa 400di verbale per essere giunta in aiuto di Eleonora, l’amica nata con un’importante disabilità che la costringe a portare in modo permanente un impianto cocleare per non udenti. Per potere comunicare, Eleonora deve poter leggere il labiale del proprio interlocutore. ...

