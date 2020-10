Claudio Sona | chi è? E’ entrato nella storia della tv

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Questo articolo, chi è? E’tv . Forse il nome dise lo ricorderanno in molti, perchè in effetti il ragazzo ha un primato tv importante. Scopriamone di più. Il nome dista facendo molto discutere in questi ultimi giorni il mondo del web. A quanto pare il giovane potrebbe essere tra i possibili papabili nuovi partecipanti al …

VeronicaMilan12 : Ho appena letto che gli ingressi sono Brosio, e Claudio Sona#gregorelli - 3107_nina : @quybor @sona_claudio @tommaso_zorzi @GFVIP_Official Beh ma se io faccio il tampone e poi viaggio in aereo e cose v… - quybor : @3107_nina @sona_claudio @tommaso_zorzi @GFVIP_Official Si credo entrerà lunedì o magari venerdì prossimo. Comunque… - werjew1 : @FeedMeTrash1 Io penso che domani entrerà Claudio Sona, mai piaciuto però ho visto che con Zorzi già si conoscono,… - graziella725 : Vi immaginate le facce di quei bigotti e omofobi quando entrarono Francesco Nozzolino e Claudio Sona -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Sona

Forse il nome di Claudio Sona se lo ricorderanno in molti, perchè in effetti il ragazzo ha un primato tv importante. Scopriamone di più. Il nome di Claudio Sona sta facendo molto discutere in questi ...Stando ai rumor in circolazione uno dei nuovi ingressi al GF Vip potrebbe essere proprio una vecchia conoscenza del programma.