Roma, attesa per i nazionali: oggi i tamponi, domani l'allenamento (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma - Tre giorni alla ripresa del campionato , la Roma si prepara alla sfida di domenica sera contro il Benevento di Inzaghi. Contro la neo promossa sarà la prima gara di un vero e proprio tour de ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020)- Tre giorni alla ripresa del campionato , lasi prepara alla sfida di domenica sera contro il Benevento di Inzaghi. Contro la neo promossa sarà la prima gara di un vero e proprio tour de ...

