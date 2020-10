Parcheggia e si dirige verso il cofano | uomo muore travolto dalla propria auto

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Secondo quanto riportatoredazione di Vicenza Today , l'82enne avevato l'in discesa in via Parisoni e sarebbe sceso dal veicolondosiil. Il mezzo, però, ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Parcheggia dirige

Yeslife

Uno dei sentieri escursionistici più suggestivi e interessanti da intraprendere tra i monti della Valle d’Aosta è quello della Finestra di Cignana. Un luogo meraviglioso, dalla natura incontaminata, c ...La decisione della giunta non verrà posta in essere subito, visto che la pedonalizzazione di via Aprosio porterà alla perdita di circa 20 posti auto e una trentina di quelli dedicati alle due ruote.