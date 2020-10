Ministro Patuanelli: “no alla proroga dello stop ai licenziamenti chiesta dai sindacati”. Uilm rilancia: “niente aumenti se posti restano” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Si incrina la compattezza del fronte sindacale nella trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Il segretario generale della Uilm Rocco Palombella ha affermato oggi “Siamo disposti a sacrificare, nuovamente, gli aumenti salariali a una condizione: nessun licenziamento nei prossimi tre anni”. Due giorni fa lo stesso Palombella aveva affermato che “l ’aumento dei salari dei lavoratori è essenziale per la ripresa del Paese. Senza un rinnovo contrattuale che prevede un incremento dei salari dei lavoratori – sottolinea – non ci sarà una vera ripresa del Paese”. La trattativa tra sindacati e Federmeccanica per il rinnovo di un contratto che interessa 1,4 milioni di lavoratori, si è interrotta la scorsa settimana proprio sul tema degli aumenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Si incrina la compattezza del fronte sindacale nella trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Il segretario generale dellaRocco Palombella ha affermato oggi “Siamo disa sacrificare, nuovamente, glisalariali a una condizione: nessun licenziamento nei prossimi tre anni”. Due giorni fa lo stesso Palombella aveva affermato che “l ’aumento dei salari dei lavoratori è essenziale per la ripresa del Paese. Senza un rinnovo contrattuale che prevede un incremento dei salari dei lavoratori – sottolinea – non ci sarà una vera ripresa del Paese”. La trattativa tra sindacati e Federmeccanica per il rinnovo di un contratto che interessa 1,4 milioni di lavoratori, si è interrotta la scorsa settimana proprio sul tema degli...

