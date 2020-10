Il Wall Street Journal punta sugli under 35 (via digitale) (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Wall Street Journal (Wsj) ha lanciato una rivista digitale mensile rivolta ai lettori dai 35 anni in giù. Chiamata Wsj Noted, contiene contenuti originali di un team dedicato e di altri reporter del Journal e mette in evidenza il lavoro rilevante pubblicato in altre sezioni. Il Wsj ha ora più di 3 milioni di abbonati totali dopo che gli abbonamenti per il solo digitale sono cresciuti del 20% su base annua fino a 2,2 milioni a maggio. È la grande sfida del gigante Usa del giornalismo che decide di continuare a correre sul ‘dematerializzato’, fa notare Paolo Lugiato, espoerto in Tlc e informazione digitale. E ha già un “pubblico molto vasto di persone nelle università” che arriva sulle sue piattaforme, come ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il(Wsj) ha lanciato una rivistamensile rivolta ai lettori dai 35 anni in giù. Chiamata Wsj Noted, contiene contenuti originali di un team dedicato e di altri reporter dele mette in evidenza il lavoro rilevante pubblicato in altre sezioni. Il Wsj ha ora più di 3 milioni di abbonati totali dopo che gli abbonamenti per il solosono cresciuti del 20% su base annua fino a 2,2 milioni a maggio. È la grande sfida del gigante Usa del giornalismo che decide di continuare a correre sul ‘dematerializzato’, fa notare Paolo Lugiato, espoerto in Tlc e informazione. E ha già un “pubblico molto vasto di persone nelle università” che arriva sulle sue piattaforme, come ...

