Guenda Goria: vita privata, età, carriera, Instagram e compagno dell’attrice (Di giovedì 15 ottobre 2020) Scopriamo di più sulla vita privata di Guenda Goria, giovane e promettente attrice. Come è noto, la ragazza è “figlia d’arte”: i suoi genitori sono il giornalista sportivo Amedeo Goria e la conduttrice tv Maria Teresa Ruta. Notorietà dei familiari a parte, la trentenne Guenda si sta facendo largo pian piano nel mondo dello spettacolo con il talento e la caparbietà che la contraddistinguono. Ecco cosa abbiamo scoperto sul suo conto. Chi è Guenda Goria: età, carriera e Instagram Guenda Goria è nata a Roma il 4 Dicembre del 1988. Ha un fratello minore di nome Gianamedeo. Da diversi anni la giovane ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 15 ottobre 2020) Scopriamo di più sulladi, giovane e promettente attrice. Come è noto, la ragazza è “figlia d’arte”: i suoi genitori sono il giornalista sportivo Amedeoe la conduttrice tv Maria Teresa Ruta. Notorietà dei familiari a parte, la trentennesi sta facendo largo pian piano nel mondo dello spettacolo con il talento e la caparbietà che la contraddistinguono. Ecco cosa abbiamo scoperto sul suo conto. Chi è: età,è nata a Roma il 4 Dicembre del 1988. Ha un fratello minore di nome Gianamedeo. Da diversi anni la giovane ...

