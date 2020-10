Thailandia, migliaia in piazza: la prova di forza è riuscita (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Molti partecipanti, un po’ di tensione con qualche pugno, una «provocazione reale», un successo della piazza, una protesta che va avanti per altri due giorni. In estrema sintesi è andata così la grande giornata di mobilitazione dell’ormai vasto movimento popolare tailandese. UN SUCCESSO PER I NUMERI, la costanza e l’ampiezza della sfida: far cadere il governo del generale golpista Prayut (poi riciclatosi come «democraticamente eletto» ma in realtà vincitore grazie ai voti di un Senato blindato), cambiare la Costituzione (che … Continua L'articolo Thailandia, migliaia in piazza: la prova di forza è riuscita proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Molti partecipanti, un po’ di tensione con qualche pugno, una «provocazione reale», un successo della, una protesta che va avanti per altri due giorni. In estrema sintesi è andata così la grande giornata di mobilitazione dell’ormai vasto movimento popolare tailandese. UN SUCCESSO PER I NUMERI, la costanza e l’ampiezza della sfida: far cadere il governo del generale golpista Prayut (poi riciclatosi come «democraticamente eletto» ma in realtà vincitore grazie ai voti di un Senato blindato), cambiare la Costituzione (che … Continua L'articoloin: ladiproviene da il manifesto.

Bangkok – La scena era impensabile fino a qualche anno fa, in una Thailandia dove il sovrano è considerato semi-divino: l'automobile del re e della regina che fatica ad avanzare, la folla che l'accogl ...

BANGKOK – È stato il giorno della sfida più difficile per il movimento di studenti e attivisti thailandesi che chiedono le dimissioni del governo, una Costituzione democratica e una drastica riduzione ...

