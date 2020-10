Fabrizio Corona sgancia la bomba | “Tra Francesco Monte e Giulia Salemi non era amore…”

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)interviene a Live Non è la D’Urso Nella nuova puntata di Live Non è la D’Urso, durante il talk dedicato a Gabriel Garko, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, la padrona di casa Carmelita ha mandato in onda un filmato. Al suo interno era contenuta un’intervista ache ha fatto delle dichiarazioni molto forte su due ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di. A proposito delle finte relazioni sentimentali create ad arte per attirare l’attenzione dei fan e finire sulle copertine delle rivista, l’ex re dei paparazzi hato unamediatica sull’ex tronista di Uomini e Donne che potrebbe ...

Gianmar26145917 : RT @FabyP_69: Nina Moric minacciata di morte da Fabrizio Corona: lei pubblica l'audio choc - FabyP_69 : Nina Moric minacciata di morte da Fabrizio Corona: lei pubblica l'audio choc - oltremareee : fabrizio corona non merita di avere suo figlio in casa, sta strumentalizzando un ragazzo che pur avendo 18 anni non… - oltremareee : carlos vive nel terrore, ha paura di suo padre, anche il più scemo se ne accorgerebbe. la palestra, le citazioni f… - bfogli1 : RT @Apndp: ???????? Tu scrivi un post su #corona fabrizio E il #gf del #web che tutto vede t'avverte: #Siccome stai parlando del #COVID19 metti… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona

Corriere TV

Dopo la pubblicazione della telefonata choc di Nina Moric tra lei e il figlio Carlos Maria è arrivata la replica dallo stesso ragazzo. Carlos ha spiegato di non aver pensato le parole ...Fabrizio Corona vi è mancato, ammettetelo. No? Peccato perché sta per tornare. Cioè, in teoria, non è così semplice ma in ogni caso è di nuovo sotto ...