Trump negativo al test Covid | vola in Florida per un comizio Fauci | Si mette nei guai

(Di martedì 13 ottobre 2020) Donaldè risultatoaldel-19 . Lo conferma il medico della Casa Bianca Sean Conley : "Il presidente è risultatoper più giorni consecutivi e non è contagioso". L'...

MediasetTgcom24 : Medico della Casa Bianca: 'Trump negativo al test del Covid' #CASABIANCA - StufaMarcia1 : RT @valy_s: #Trump NEGATIVO #COVID19: “L’ #OMS ha ammesso che avevo ragione. I #lockdown stanno uccidendo i paesi in tutto il mondo, la cur… - prato_vilma : CHE TRAGICO BUFFONE! VERGOGNOSO! Donald Trump negativo al test rapido del Covid - Mondo - ANSA - pietro_nurra : RT @Geopoliticainfo: ????#Trump guarito dal #COVID19. Tampone negativo - Domenic20508867 : RT @valy_s: A quanto pare gli anticorpi monoclonali sono davvero efficaci: #Trump è già negativo. Ma qua si parla solo del VACCINO... Chiss… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump negativo

L’unica possibilità che Trump perda le elezioni è se i democratici le rubano ... Come se la guarigione dal virus, confermata ieri dal suo medico Conley dopo una serie di tamponi negativi, fosse una ...Il presidente Donald Trump è tornato in pubblico dopo una settimana passata in isolamento a causa della sua positività al ...