Liverpool | Thiago Alcantara torna ad allenarsi | «Di nuovo in pista»

Dopo essere tornare negativo al Coronavirus, Thiago Alcantara è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni Ottima notizia per il Liverpool e per Jurgen Klopp. Thiago Alcantara è tornato ad allenarsi insieme con i compagni nel centro sportivo dei Reds. L'ex Bayern Monaco era risultato positivo al Coronavirus lo scorso 29 settembre e ora potrà finalmente iniziare a pieno regime a sua nuova avventura con i campioni d'Inghilterra. Back on track ✌🏼 @LFC pic.twitter.com/flwDzCyjqE — Thiago Alcantara (@Thiago6) October 13, 2020

