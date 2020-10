“In corsia per 6 giorni con sintomi del Covid”: primario dell’ospedale di Belluno indagato per epidemia colposa, in 4 per favoreggiamento (Di martedì 13 ottobre 2020) Il primario, un viaggio in Thailandia e un focolaio di coronavirus scoppiato all’ospedale San Martino di Belluno. E ora la procura indaga per epidemia colposa aggravata Roberto Bianchini, 61 anni, dirigente del reparto di Otorinolaringoiatria e, assieme a lui, ma per il reato di falso, quattro medici che avrebbero cercato di nascondere il fatto che il collega avesse continuato a lavorare nonostante i sintomi del Covid-19. I fatti risalgono all’inizio della pandemia, quando al San Martino si sarebbero verificati quattro contagi diretti e vennero effettuati un centinaio di tamponi sul personale sanitario e sui pazienti. Secondo l’ipotesi del procuratore Paolo Luca, il dottor Bianchini avrebbe continuato a lavorare per altri sei giorni dopo che aveva cominciato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Il, un viaggio in Thailandia e un focolaio di coronavirus scoppiato all’ospedale San Martino di. E ora la procura indaga peraggravata Roberto Bianchini, 61 anni, dirigente del reparto di Otorinolaringoiatria e, assieme a lui, ma per il reato di falso, quattro medici che avrebbero cercato di nascondere il fatto che il collega avesse continuato a lavorare nonostante idel Covid-19. I fatti risalgono all’inizio della pandemia, quando al San Martino si sarebbero verificati quattro contagi diretti e vennero effettuati un centinaio di tamponi sul personale sanitario e sui pazienti. Secondo l’ipotesi del procuratore Paolo Luca, il dottor Bianchini avrebbe continuato a lavorare per altri seidopo che aveva cominciato a ...

guidoscorza : Roma Termini,4 taxi in fila,i primi 3 non accettano carte. Il quarto dice “si ma devo aspettare che i primi tre lib… - LaStampa : Festa privata in corsia e senza mascherina: 12 medici e 8 infermieri sotto accusa - salernonotizie : Il Covid si fa largo in corsia: allarme ospedali a Salerno, Nocera, Scafati e Polla - in_appennino : RT muoversintoscan '??? Sulla #SS12 dell'#Abetone e del Brennero al km 52.900 senso unico alternato per la chiusura… - astralmobilita : ??? #A1 #FirenzeRoma Risolto veicolo in panne sulla prima corsia al km 502+600 tra #MaglianoSabina e #PonzanoRomano… -

Ultime Notizie dalla rete : “In corsia Aversa, Arte in Corsia: al Moscati 100 libri in dono, sabato Lectio Magistralis e inaugurazione Personale di Anna Maria Zoppi l'eco di caserta