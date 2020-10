Claudia Vassena | una donna nel mondo della finanza

(Di martedì 13 ottobre 2020), responsabile di buddybank e dei canali digitali di UniCredit, si racconta a iO. Con buddybank è un po’ come se la tua giornata avesse 25 ore, una in più da dedicare solo a te stessa. Merito di un servizio speciale, una lifestyle concierge che non solo risolve i problemi, ma regala anche un bene prezioso: il tempo. È il bello di una banca 100% digitale: puoi aprire il conto e gestirlo interamente da smartphone, con un servizio di assistenza via chat disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. X Leggi anche › Buddybank: ma chi c’è dietro le chat? › Buddybank: tecnologia dal volto umano ...

In che modo le Fintech possono aiutare a migliorare l'offerta delle banche tradizionali? Ce lo spiega Claudia Vassena, Head of buddybank.Ha una nuova immagine il modello di banca di UniCredit disegnato esclusivamente per smartphone. Il concept della brand platform appena ripresentata è «bank of now, bank of wow», un concept che è il ri ...