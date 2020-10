Chi è Pietro Genuardi, l’Armando Ferraris de Il Paradiso delle Signore? (Di martedì 13 ottobre 2020) Ecco chi è Pietro Genuardi, il noto e amato attore che interpreta il ruolo di Armando Ferraris nella serie tv il Paradiso delle Signore Pietro Genuardi è uno degli attori italiani più noti, negli anni ha conquistato molto successo e fama recitando in noti film e serie tv. L’attore è nato il 26 maggio 1962 a Milano, in molti lo ricordano per il suo ruolo di Ivan Bettini nell’amata e seguita soap Centovetrine, andata in onda anni fa su Canale 5. Genuardi ha fatto il suo debutto nel mondo della televisione e del cinema dopo il diploma alla Scuola del Piccolo Teatro, alla fine degli anni ’80. Oltre ad essere un famoso attore è anche regista e autore. Al cinema ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 13 ottobre 2020) Ecco chi è, il noto e amato attore che interpreta il ruolo di Armandonella serie tv ilè uno degli attori italiani più noti, negli anni ha conquistato molto successo e fama recitando in noti film e serie tv. L’attore è nato il 26 maggio 1962 a Milano, in molti lo ricordano per il suo ruolo di Ivan Bettini nell’amata e seguita soap Centovetrine, andata in onda anni fa su Canale 5.ha fatto il suo debutto nel mondo della televisione e del cinema dopo il diploma alla Scuola del Piccolo Teatro, alla fine degli anni ’80. Oltre ad essere un famoso attore è anche regista e autore. Al cinema ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi Pietro Reggio, parla San Pietro: Per vincere gare come quella con Brindisi serve dare il 110% Sportando Mafia, operazione al Borgo Vecchio: chi sono i 20 fermati

Pietro Cusimano, 58 anni, Danilo Ingarao, 25 anni, Gabriele Ingarao, 33 anni, Marcello D'India, 65 anni, Giovanni Zimmardi, 46 anni, Vincenzo Vullo, 46 anni, Alondi Paolo, 19 anni, Giacomo Marco ...

Teatro, musica e memoria con l’Ecomuseo Basso Monferrato

“Un’esperienza collettiva e intima per ricordare chi se n’è andato via ... Sabato pomeriggio 17 ottobre invece, a Berzano San Pietro nel punto panoramico San Pietro sulla sommità del paese, alle ore ...

