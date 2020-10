Le canzoni di John Lennon arrivano su TikTok (Di lunedì 12 ottobre 2020) TikTok festeggia gli 80 anni di John Lennon (foto: TikTok)Per celebrare quelli che sarebbero stati gli 80 anni di John Lennon, TikTok ha deciso di collaborare con la Lennon Estate, l’ente che gestisce la proprietà intellettuale dell’artista, e l’etichetta discografica Universal Music Group per mettere a disposizione dei creator alcuni dei più famosi brani musicali dell’ex membro dei Beatles. Saranno in totale 11 le canzoni disponibili sulla piattaforma da mixare all’interno delle proprie creazioni video, tra cui Imagine, Happy Xmas (War Is Over), Give Peace a Chance e Gimme Some ... Leggi su wired (Di lunedì 12 ottobre 2020)festeggia gli 80 anni di(foto:)Per celebrare quelli che sarebbero stati gli 80 anni diha deciso di collaborare con laEstate, l’ente che gestisce la proprietà intellettuale dell’artista, e l’etichetta discografica Universal Music Group per mettere a disposizione dei creator alcuni dei più famosi brani musicali dell’ex membro dei Beatles. Saranno in totale 11 ledisponibili sulla piattaforma da mixare all’interno delle proprie creazioni video, tra cui Imagine, Happy Xmas (War Is Over), Give Peace a Chance e Gimme Some ...

Saranno in totale 11 le canzoni disponibili sulla piattaforma da mixare all’interno delle proprie creazioni video, tra cui Imagine, Happy Xmas (War Is Over), Give Peace a Chance e Gimme Some Truth.

