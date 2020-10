Perché Patrizia De Blanck non sopporta Tina Cipollari? Il motivo è.. (Di domenica 11 ottobre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck non ha mai fatto mistero della sua antipatia per Tina Cipollari. A svelarne il motivo è stata proprio l’opinionista di Uomini e Donne. In un’intervista a FQMagazine, ha fatto luce sulla vicenda, rivelando un retroscena di qualche anno fa. Ecco cosa è successo tra le due. Più volte Patrizia De Blanck ha espresso parole poco lusinghiere nei confronti di Tina Cipollari. Quando infatti Alfonso le ha chiesto, nella casa del Gf Vip, chi le stesse più antipatica tra Adua e l’opinionista di Uomini e Donne, non ci ha pensato due volte a fare il nome di quest’ultima. Ma cosa lega le due donne? Interrogata sulla vicenda, ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 11 ottobre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip,Denon ha mai fatto mistero della sua antipatia per. A svelarne ilè stata proprio l’opinionista di Uomini e Donne. In un’intervista a FQMagazine, ha fatto luce sulla vicenda, rivelando un retroscena di qualche anno fa. Ecco cosa è successo tra le due. Più volteDeha espresso parole poco lusinghiere nei confronti di. Quando infatti Alfonso le ha chiesto, nella casa del Gf Vip, chi le stesse più antipatica tra Adua e l’opinionista di Uomini e Donne, non ci ha pensato due volte a fare il nome di quest’ultima. Ma cosa lega le due donne? Interrogata sulla vicenda, ...

