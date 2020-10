Il padre non vuole danneggiare l’auto nuova: bimba di 1 anno muore intrappolata sotto il sole (Di domenica 11 ottobre 2020) Una tragedia. La piccola Sayah Deal, di quasi 2 anni, ha perso la vita a causa della negligenza di suo padre, che l’ha chiusa in macchina, sotto il sole di Las Vegas, per oltre un’ora. Il genitore 27enne ha inoltre opposto resistenza alla polizia e a suo fratello, quando questi hanno cercato di spaccare il finestrino e salvare la piccola. Quando ci son riusciti, ormai era troppo tardi e la piccola Sayah se n’era già andata via per sempre. Un caso simile lo scorso giugno in Italia, ma fortunatamente con un finale ben diverso. Non voleva danneggiare l’auto perché era nuova Lunedì 5 ottobre, è un pomeriggio soleggiato a Las Vegas, Nevada. Intorno alle 15.30, il 27enne Sidney Deal ferma una pattuglia della polizia ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 11 ottobre 2020) Una tragedia. La piccola Sayah Deal, di quasi 2 anni, ha perso la vita a causa della negligenza di suo, che l’ha chiusa in macchina,ildi Las Vegas, per oltre un’ora. Il genitore 27enne ha inoltre opposto resistenza alla polizia e a suo fratello, quando questi hcercato di spaccare il finestrino e salvare la piccola. Quando ci son riusciti, ormai era troppo tardi e la piccola Sayah se n’era già andata via per sempre. Un caso simile lo scorso giugno in Italia, ma fortunatamente con un finale ben diverso. Non voleval’auto perché eraLunedì 5 ottobre, è un pomeriggioggiato a Las Vegas, Nevada. Intorno alle 15.30, il 27enne Sidney Deal ferma una pattuglia della polizia ...

fattoquotidiano : “Ti trito come il sale e ti ammazzo. Il Covid non esiste, idiota”: padre minaccia la pediatra che ha ordinato un ta… - Pontifex_it : Come credenti pensiamo che, senza un’apertura al Padre di tutti, non ci possano essere ragioni solide e stabili per… - AnnalisaChirico : ‘Da buon cristiano, mi piacerebbe andare dal Santo Padre. Se accadrà, ne sarò onorato. Quanto all’inchiesta vatican… - mjmccartney23 : RT @wonderlandH_: Secondo un aneddoto non appena saputo che #AnthonyHead avrebbe interpretato suo padre, Bradley corse da lui dicendogli “s… - don_perdido98 : RT @micheleboldrin: Eccerto! Smetti di correre, stai a casa, guarda la TV con i nonni, mangia pasta, ingrassa, peggiora il metabolismo, div… -