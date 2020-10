Buon pari per l’Italia in Polonia: a Danzica finisce 0-0 (Di domenica 11 ottobre 2020) Una sfortunata Italia pareggia zero a zero con la Polonia e strappa un punto prezioso. Con questo pari infatti la nazionale si mantiene prima nel girone da sola. Decisiva la partita di mercoledì a Bergamo con l’Olanda. Una vittoria ci proietterebbe alla fase finale della Nations League. Il primo tempo Mancini presenta una nazionale abbastanza rivoluzionata rispetto alle indicazioni della vigilia. Nel quartetto difensivo davanti a Donnarumma innanzitutto Acerbi sostituisce Chiellini e fa coppia con Bonucci. Emerson e Florenzi agiscono come terzini. Nel consueto centrocampo a tre Barella vince il ballottaggio con Locatelli e si affianca a Jorginho e Verratti. La novità più grande però Mancini la presenta nel tridente: Pellegrini esterno sinistro. Il romanista ha il compito di accentrarsi e stringere il campo in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 ottobre 2020) Una sfortunata Italia pareggia zero a zero con lae strappa un punto prezioso. Con questoinfatti la nazionale si mantiene prima nel girone da sola. Decisiva la partita di mercoledì a Bergamo con l’Olanda. Una vittoria ci proietterebbe alla fase finale della Nations League. Il primo tempo Mancini presenta una nazionale abbastanza rivoluzionata rispetto alle indicazioni della vigilia. Nel quartetto difensivo davanti a Donnarumma innanzitutto Acerbi sostituisce Chiellini e fa coppia con Bonucci. Emerson e Florenzi agiscono come terzini. Nel consueto centrocampo a tre Barella vince il ballottaggio con Locatelli e si affianca a Jorginho e Verratti. La novità più grande però Mancini la presenta nel tridente: Pellegrini esterno sinistro. Il romanista ha il compito di accentrarsi e stringere il campo in ...

Una sfortunata Italia pareggia zero a zero con la Polonia e strappa un punto prezioso. Con questo pari infatti la nazionale si mantiene prima nel girone da sola. Decisiva la partita di mercoledì a ...

'Abbiamo fatto una buona partita' DANZICA (POLONIA) (ITALPRESS) - 'E' un peccato lo 0-0 di questa sera perché abbiamo creato tanto ma ci è mancato ...

