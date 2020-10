Vaticano, allo Ior si cambia ancora: Bergoglio sostituisce 3 membri dalla commissione di Vigilanza. Via anche il cardinale Parolin (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Vaticano corre ai ripari per evitare una bocciatura europea sull’antiriciclaggio. Mentre nei sacri palazzi è in corso la valutazione delle misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo effettuata dal comitato di esperti del Consiglio d’Europa (Moneyval), la Santa Sede rafforza l’attività di Vigilanza sui flussi finanziari. Ciò proprio adottando le direttive dell’Unione Europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Lo scopo è prevenire un giudizio negativo da parte degli esperti di Moneyval nel momento in cui la Segreteria di Stato è al centro di uno scandalo finanziario senza precedenti. Scandalo che finora ha già portato al licenziamento di cinque funzionari vaticani, tra i quali l’ex direttore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Ilcorre ai ripari per evitare una bocciatura europea sull’antiriciclaggio. Mentre nei sacri palazzi è in corso la valutazione delle misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo effettuata dal comitato di esperti del Consiglio d’Europa (Moneyval), la Santa Sede rafforza l’attività disui flussi finanziari. Ciò proprio adottando le direttive dell’Unione Europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Lo scopo è prevenire un giudizio negativo da parte degli esperti di Moneyval nel momento in cui la Segreteria di Stato è al centro di uno scandalo finanziario senza precedenti. Scandalo che finora ha già portato al licenziamento di cinque funzionari vaticani, tra i quali l’ex direttore ...

clikservernet : Vaticano, allo Ior si cambia ancora: Bergoglio sostituisce 3 membri dalla commissione di Vigilanza. Via anche il ca… - Noovyis : (Vaticano, allo Ior si cambia ancora: Bergoglio sostituisce 3 membri dalla commissione di Vigilanza. Via anche il c… - nikkybiffy : Parliamo di #8x1000 Allo Stato non si può lasciare perché già ne prende a sufficienza. Alla Chiesa Cattolica no pe… - galli_pina : RT @chiccotesta: La quantità di personaggi improbabili , gente sconosciuta senza arte né parte, che girano attorno al Vaticano è impression… - MaryamSenada : RT @Gio79803890: Fuori dal coro · 1029 5.96 Record d'ascolti per @mariogiordano5 e @fuoridalcorotv #fuoridalcoro supera 1 milione e raggi… -