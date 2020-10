Verso l’uscita anche AirPods Studio: spunta il prezzo, ma non saranno al nuovo evento Apple (Di venerdì 9 ottobre 2020) In questi affollatissimi giorni di rumor su iPhone 12, la rete continua a parlare anche di altri prodotti che fanno o faranno parte della grande famiglia Apple. Mentre il colosso di Cupertino ha finalmente ufficializzato gli inviti per il suo prossimo keynote del 13 ottobre – si terrà in streaming da Apple Park, e sarà dedicato proprio al futuro melafonino -, tra i vicoli de web non mancano infatti riferimenti ad altri device made in California, come le AirPodsStudio. In particolare, la redazione del portale MacRumors ha infatti riportato la più recente segnalazione del noto insider Jon Prosser, che si riferisce proprio alle AirPods Studio, cuffie che già da tempo erano al centro di indiscrezioni in passato. Stando alla fonte, che ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) In questi affollatissimi giorni di rumor su iPhone 12, la rete continua a parlaredi altri prodotti che fanno o faranno parte della grande famiglia. Mentre il colosso di Cupertino ha finalmente ufficializzato gli inviti per il suo prossimo keynote del 13 ottobre – si terrà in streaming daPark, e sarà dedicato proprio al futuro melafonino -, tra i vicoli de web non mancano infatti riferimenti ad altri device made in California, come le. In particolare, la redazione del portale MacRumors ha infatti riportato la più recente segnalazione del noto insider Jon Prosser, che si riferisce proprio alle, cuffie che già da tempo erano al centro di indiscrezioni in passato. Stando alla fonte, che ...

