Torna l’incubo a Beirut, nuova esplosione in città: l’onda d’urto fa tremare le case, ci sono morti [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 9 ottobre 2020) sono ancora vivide nella mente le immagini della terribile esplosione al porto di Beirut il 4 agosto 2020, ma la città Torna di nuovo nell’incubo stasera. Un’altra forte esplosione si è verificata nel città libanese, alzando una grande colonna di fumo. La gente è scesa in strada nel panico, dopo che l’onda d’urto generata ha fatto tremare le case (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo all’articolo). Le strade sono disseminate di detriti e frammenti di vetro. Un incendio e un’esplosione hanno colpito un magazzino di carburante in un quartiere densamente popolato. Il Segretario Generale della Croce Rossa Libanese ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020)ancora vivide nella mente le immagini della terribileal porto diil 4 agosto 2020, ma la cittàdi nuovo nell’incubo stasera. Un’altra fortesi è verificata nel città libanese, alzando una grande colonna di fumo. La gente è scesa in strada nel panico, dopo che l’onda d’urto generata ha fattole(vedidella gallery scorrevole in alto ein fondo all’articolo). Le stradedisseminate di detriti e frammenti di vetro. Un incendio e un’hanno colpito un magazzino di carburante in un quartiere densamente popolato. Il Segretario Generale della Croce Rossa Libanese ...

