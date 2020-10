Stefania Orlando si confessa al GF VIP: “Mi sento in colpa verso mio marito” (Di venerdì 9 ottobre 2020) La conduttrice ed attrice italiana, Stefania Orlando, confessa di non stare bene con se stessa: non ha dato qualcosa al marito Stefania Orlando (Fonte foto: Getty Images)Tanti altarini, vengono fuori, nei mesi in cui c’è in onda il Grande Fratello VIP. Le confessioni infatti, dei personaggi dello spettacolo, che tante volte dimenticano di essere attorniati da telecamere, sono oro colato, per gli amanti del gossip. E ieri è stata la volta della bella conduttrice romana, Stefania Orlando, che si è confessata con i coinquilini, Elisabetta, Adua e Pierpaolo. Qualcosa, secondo la showgirl, sarebbe mancata a suo marito, a causa sua, facendo quindi venir fuori i propri sensi di colpa. Leggi ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 ottobre 2020) La conduttrice ed attrice italiana,di non stare bene con se stessa: non ha dato qualcosa al marito(Fonte foto: Getty Images)Tanti altarini, vengono fuori, nei mesi in cui c’è in onda il Grande Fratello VIP. Le confessioni infatti, dei personaggi dello spettacolo, che tante volte dimenticano di essere attorniati da telecamere, sono oro colato, per gli amanti del gossip. E ieri è stata la volta della bella conduttrice romana,, che si èta con i coinquilini, Elisabetta, Adua e Pierpaolo. Qualcosa, secondo la showgirl, sarebbe mancata a suo marito, a causa sua, facendo quindi venir fuori i propri sensi di. Leggi ...

OrlandoGFVIP : RT @Giuh_h: Stefania Orlando: 'tra un po' si liberano i letti qua' ICONICA ?????? #GFVIP - fragmentsss : @aidalaverdadera Anche io!!! E Stefania Orlando ?? - 83LIA83 : ll trucco agli occhi fatto da Stefania Orlando sul letto mentre cazzeggiava coi ragazzi io non riuscirei a farlo ne… - chickachickaslm : RT @oocgfvip5: Stefania Orlando: “aspetta che sto cercando ancora il cazzo che me ne frega” #GFVIP - francyriki : RT @oocgfvip5: Stefania Orlando: “aspetta che sto cercando ancora il cazzo che me ne frega” #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando Stefania Orlando al GFVip, la moglie di Andrea Roncato: “Le auguro di vincere e di essere felice” Tv Fanpage Grande Fratello VIP: chi sono i concorrenti in nomination venerdì 9 ottobre

Questa sera nuova puntata del Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini con l'aiuto degli opinionisti Pupo e Antonella Elia. In nomination ci sono Maria Teresa Ruta, Myriam Catania e Massimili ...

GRANDE FRATELLO VIP 2020/ Diretta e nomination 9 ottobre: Dayane Mello crolla…

Grande Fratello Vip 2020: diretta e nominati 9 ottobre. Tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi nuovo scontro su Massimiliano Morra? Oggi nessun eliminato ...

Questa sera nuova puntata del Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini con l'aiuto degli opinionisti Pupo e Antonella Elia. In nomination ci sono Maria Teresa Ruta, Myriam Catania e Massimili ...Grande Fratello Vip 2020: diretta e nominati 9 ottobre. Tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi nuovo scontro su Massimiliano Morra? Oggi nessun eliminato ...