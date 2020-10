Reddito di cittadinanza, le istruzioni Inps per il rinnovo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Reddito di cittadinanza spetta per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Nel mese di settembre 2020 i nuclei familiari che hanno beneficiato del beneficio fin dalla prima erogazione, quindi a partire da aprile 2019, hanno ricevuto la diciottesima e ultima mensilità, quindi la domanda è stata posta in stato “Terminata”. Da ottobre 2020, dopo il mese di sospensione previsto per legge, i contribuenti possono presentare domanda di rinnovo del Reddito di cittadinanza, nel caso di permanenza dei requisiti per l’accesso. Con il messaggio n. 3627 del 08/10/2020, l’Inps illustra le modalità operative per la presentazione della domanda specificando però un aspetto importante: in caso di rinnovo, i percettori ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ildispetta per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Nel mese di settembre 2020 i nuclei familiari che hanno beneficiato del beneficio fin dalla prima erogazione, quindi a partire da aprile 2019, hanno ricevuto la diciottesima e ultima mensilità, quindi la domanda è stata posta in stato “Terminata”. Da ottobre 2020, dopo il mese di sospensione previsto per legge, i contribuenti possono presentare domanda dideldi, nel caso di permanenza dei requisiti per l’accesso. Con il messaggio n. 3627 del 08/10/2020, l’illustra le modalità operative per la presentazione della domanda specificando però un aspetto importante: in caso di, i percettori ...

