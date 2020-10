Il coronavirus sopravvive sulla pelle per 9 ore (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il nuovo coronavirus può persistere sulla pelle umana molto più a lungo di quanto possano fare quello dell’influenza. Uno studio condotto da ricercatori in Giappone ha mostrato infatti che il Sars-Cov-2, è rimasto vitale su campioni di pelle umana per circa 9 ore mentre quello virus dell’influenza A meno di 2 ore. Entrambi i virus sono stati pero’ rapidamente inattivati, con un gel disinfettante, cosa che supporta l’utilità di una corretta igiene delle mani per contrastare la diffusione del Covid. All’inizio della pandemia, i ricercatori hanno analizzato per quanto tempo Sars-CoV-2 poteva durare sulle superfici, tuttavia, per ragioni etiche, esaminare per quanto tempo può durare sulla pelle umana è più ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il nuovopuò persistereumana molto più a lungo di quanto possano fare quello dell’influenza. Uno studio condotto da ricercatori in Giappone ha mostrato infatti che il Sars-Cov-2, è rimasto vitale su campioni diumana per circa 9 ore mentre quello virus dell’influenza A meno di 2 ore. Entrambi i virus sono stati pero’ rapidamente inattivati, con un gel disinfettante, cosa che supporta l’utilità di una corretta igiene delle mani per contrastare la diffusione del Covid. All’inizio della pandemia, i ricercatori hanno analizzato per quanto tempo Sars-CoV-2 poteva durare sulle superfici, tuttavia, per ragioni etiche, esaminare per quanto tempo può durareumana è più ...

blogLinkes : Coronavirus, sopravvive sulla pelle per 9 ore - marco_moggio : RT @Lucagrossi66: Il coronavirus sopravvive 9 ore sulla pelle. È raccomandato usare la carta vetrata ogni 10 minuti.?? - Tony_Skid : RT @Lucagrossi66: Il coronavirus sopravvive 9 ore sulla pelle. È raccomandato usare la carta vetrata ogni 10 minuti.?? - giannifioreGF : #Coronavirus: sopravvive sulla pelle per 9 ore, di più se mescolato con muco: - profluigimarino : RT @galileoedit: Il #coronavirus sopravvive sulla pelle per nove ore - Galileo #Salute -